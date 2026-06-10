Pres. Austria: "Ottimista che Rangnick scelga di restare. Non possiamo competere finanziariamente con i grandi club"

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Josef Ströll, presidente della federazione calcistica austriaca, ha parlato nuovamente del futuro di Ralf Rangnick, nel mirino del Milan come dirigente

Ci sono ancora tanti punti da chiarire sul futuro del Milan ma è chiaro che, con l'avvicinarsi dell'inizio del calciomercato (29 giugno) e della nuova stagione (1° luglio e poi il 13 con il raduno), il margine di tempo sia sempre più sottile ed è necessario arrivare a una scelta. Per quanto riguarda il ruolo di direttore tecnico, non è un mistero che Cardinale voglia Ralf Rangnick. Attualmente però il tedesco è CT dell'Austria ed è impegnato ai Mondiali: inoltre la federazione austriaca lo vuole trattenere a tutti i costi. Il presidente federale Josef Ströll ha parlato alla radio pubblica austriaca ieri, come riportato da Heute.

IL PRESIDENTE DELL'AUSTRIA OTTIMISTA SU RANGNICK

Josef Pröll, presidente della federazione austriaca di calcio, ha parlato così del futuro di Ralf Rangnick, CT cercato con insistenza dal Milan: "Vogliamo tenerlo, lui conosce i termini. Aspettiamo la sua decisione nei prossimi giorni o settimane. Lui e io sappiamo cosa nutriamo l'uno per l'altro, perché comunichiamo in modo molto aperto. Sono molto ottimista che scelga l'Austria. È chiaro che finanziariamente non possiamo competere con un grande club internazionale. Ciononostante siamo convinti di aver costruito un pacchetto complessivo attrattivo con la Nazionale"