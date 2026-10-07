Prestazione sottotono di Musah contro il Canada: la sua pagella
Nella notte italiana gli Stati Uniti hanno sconfitto il Canada 1-0, nell'ultima amichevole delle quattro disputate in questa sosta dalla formazione statunitense che ha collezionato altrettante vittorie. In campo anche Yunus Musah, centrocampista del Milan e ultimo rossonero a concludere i suoi impegni con la Nazionale. Il mediano rossonero è stato schierato esterno destro nella linea a tre sulla trequarti americana: ha giocato titolare ed è stato sostituito da Pochettino all'intervallo.
STATI UNITI, LA PAGELLA DI MUSAH CONTRO IL CANADA
Musah ha giocato solamente un tempo, in un ruolo in cui tra l'altro non viene schierato da molto tempo. La prestazione secondo la pagella dei colleghi di ESPN non è stata positiva. Il suo voto è un 5 e questa è la sua valutazione scritta: "Musah ha perso una sanguinosa palla persa che ha portato a un tiro del Canada e non ha inciso positivamente sulla trequarti quanto gli altri centrocampisti".
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