Primi minuti in rossonero per Modric: "Nuovo capitolo"

Nella giornata di ieri sono arrivati, sebbene solo in amichevole, i primi minuti di Luka Modric in maglia rossonera. Nell'amichevole contro il Chelsea persa 4-1 il croato ha presto il posto di Ricci ad inizio secondo tempo e ha iniziato a mettere minuti nelle gambe: secondo Max Allegri è un po' in ritardo di condizione rispetto agli altri.

L'ex Real Madrid celebra comunque l'evento con un post su Instagram: "Nuovo capitolo".