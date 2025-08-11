Primi minuti in rossonero per Modric: "Nuovo capitolo"
Nella giornata di ieri sono arrivati, sebbene solo in amichevole, i primi minuti di Luka Modric in maglia rossonera. Nell'amichevole contro il Chelsea persa 4-1 il croato ha presto il posto di Ricci ad inizio secondo tempo e ha iniziato a mettere minuti nelle gambe: secondo Max Allegri è un po' in ritardo di condizione rispetto agli altri.
L'ex Real Madrid celebra comunque l'evento con un post su Instagram: "Nuovo capitolo".
