probabile formazione Ad Udine nel segno della continuità

"Toglieteci dalla corsa scudetto" dice mister Stefano Pioli, tra il serio ed il faceto, post Milan-Roma 3-1 di domenica. Dichiarazioni molto realiste, visto che i rossoneri in stagione non sono mai riusciti ad avere una continuità di rendimento da primissimi della classe. Il distacco da Juventus ed Inter è ampio, ma non impossibile da colmare: al momento però è inutile fare voli pindarici per poi ritrovarsi, per l'ennesima volta, a leccarsi le ferite dopo un risultato negativo. Ed è per questo che, almeno per il momento, la squadra deve pensare solamente a sé stessa. Sabato sera si va a giocare in casa dell'Udinese, avversario che negli ultimi anni è stato particolarmente ostico per Pioli.

In attesa di capire se Florenzi riuscirà a recuperare o meno dopo il problema accusato ad Empoli ormai due settimane fa la squadra ha iniziato a preparare la sfida del Bluenergy Stadium di Udine. I prossimi allenamenti saranno sicuramente più indicativi ma la formazione dovrebbe ricalcare quella scesa in campo dal primo minuto contro la Roma. Maignan in porta, difesa a 4 con Theo ancora a sinistra e Calabria a destra, coppia centrale composta da Gabbia e Kjaer. A centrocampo, con Reijnders e Loftus-Cheek, spazio ancora a Yacine Adli, galvanizzato dal gol contro i giallorossi. In avanti toccherà ovviamente ai titolarissimi: Pulisic, Giroud e un Leao che in campionato è alla ricerca di un gol che manca da troppo tempo.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 24 Kjaer 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

7 Adli 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli

A disp.: 83 Mirante, 69 Nava, 82 Simic, 95 Bartesaghi, 74 Jimenez, 38 Terracciano, 80 Musah, 85 Zeroli, 18 Romero, 70 Chaka Traoré, 17 Okafor, 15 Jovic

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Florenzi, Kalulu, Pobega. Thiaw, Tomori, Sportiello, Pellegrino.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Musah, Reijnders

SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Maresca

Assistenti: Di Iorio-Scatragli

IV Ufficiale: Baroni

VAR: Abisso

AVAR: Irrati

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Data: Sabato 20 gennaio 2024

Ore: 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium, Udine

Tv: Dazn, Sky Zona Dazn (214), Sky Sport

Web: MilanNews.it