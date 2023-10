Probabile formazione Genoa: Retegui out, Messias alla prima da ex

Retegui sì, Retegui no. Alberto Gilardino sfoglia la margherita per la presenza dell’italo-argentino contro il Milan. Le probabilità di vederlo in campo sono molto poche visto il persistere del fastidio al ginocchio sinistro.

Al centro dell’attacco, al fianco di Gudmundsson sono in due per una maglia, ovvero Puscas e Malinovskyi con quest’ultimo decisamente favorito. Il tecnico rossoblù dovrebbe rispolverare la difesa a quattro con De Winter e Vasquez esterni e la coppia centrale formata da Bani e Dragusin a completare il pacchetto arretrato a protezione e della porta di Martinez. A centrocampo invece spazio a Frendrup e Badelj con Messias da una parte, Sabelli dovrebbe partire dalla panchina, e uno fra Martin e Matturro dall’altra.