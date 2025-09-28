Pulisic a DAZN: "I sacrifici che abbiamo fatto oggi sono stati incredibili, anche come abbiamo difeso dopo il rosso… Top, top”

Christian Pulisic, oggi decisivo con un gol ed un assist, ha parlato a DAZN dopo Milan-Napoli 2-1. Le sue parole:

Che partita avete fatto?

“I sacrifici che abbiamo fatto oggi sono stati incredibili, anche come abbiamo difeso dopo il rosso… Top, top”.

Sui nuovi:

“Anche il mister ha fatto molto bene per tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Con Modric e Rabiot abbiamo molta qualità e lo dimostriamo sul campo”.