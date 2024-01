Pulisic: "Il giorno in cui ho firmato con il Milan è stato davvero indimenticabile"

Christian Pulisic, attaccante rossonero, è stato insignito oggi del prestigioso premio "US Soccer Male Player of the Year" per il 2023 e ha rilasciato un'intervista pubblicata sui canali del Milan.

Il ricordo più speciale?

“Il giorno in cui ho firmato con il Milan. E’ stata davvero un’emozione forte. Avevo mio padre, alcuni amici e familiari qui a Milano. E’ stato davvero un giorno indimenticabile.”

AMERICANO DEL 2023

Il riconoscimento, assegnato dalla federazione calcistica degli Stati Uniti, celebra l'eccezionale contributo e le straordinarie performance di Pulisic nel corso dell'anno passato.

Pulisic si è unito al Milan la scorsa estate, lasciando immediatamente il segno con il suo talento e impegno, realizzando 7 gol e 6 assist in 26 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Il giocatore americano, che recentemente ha anche vinto il premio come miglior giocatore della Serie A per il mese di dicembre, ha battuto la concorrenza del compagno di squadra Yunus Musah, Folarin Balogun, Ricardo Pepi e Matt Turner.