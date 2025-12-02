Pulisic può tornare in Coppa Italia: oggi o domani in gruppo
Sembra che l'infortunio di Christian Pulisic, rimediato in allenamento tra il Derby e la Lazio, sia un acciacco non così grave. Il calciatore americano ha saltato la gara nel fine settimana contro i biancocelesti ed è in dubbio per scendere in campo, sempre contro la formazione di Maurizio Sarri, giovedì sera in Coppa Italia. Nonostante questo nelle ultime ore le speranze di rivederlo almeno tra i convocati sono cresciute. Infatti oggi la Gazzetta dello Sport conferma quanto anticipato da MilanNews.it nella giornata di ieri (LEGGI QUI): tra oggi e domani Pulisic si allenerà in gruppo.
Diversa la situazione per Santiago Gimenez che anche ieri si è allenato individualmente: il messicano dovrebbe tornare a lavorare sul campo ma sempre a parte, non insieme ai compagni. Recuperare lo statunitense per l'Olimpico sarebbe una grande notizia non solo per il livello del giocatore ma anche per dare più respiro alle scelte di Allegri dalla panchina.
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: giovedì 4 dicembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: Olimpico, Roma
Diretta TV: Italia 1, Sport Mediaset, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it
