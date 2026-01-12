Pulisic "tradisce" il Milan: a Firenze prestazione insufficiente dell'americano

di Lorenzo De Angelis

Per la prima volta in stagione Christian Pulisic ha "tradito" il Milan. Lo statunitense è sembrato essere meno lucido e cinico del previsto, come dimostrano le due occasioni sprecate nel primo tempo a tu per tu con de Gea. Da un giocatore come lui ci si aspetta sempre il massimo, motivo per il quale i principali quotidiani sportivi hanno ritenuto insufficiente la sua prestazione a Firenze. 

La Gazzetta dello Sport, voto 5: "Tre occasioni, tre sbagli, però sono tre occasioni che architetta in prima persona, e nelle prime due con la collaborazione di Füllkrug. Poi scompare". 

Il Corriere dello Sport, voto 5: "Vero che se li crea, ma altrettanto sicuro che sbaglia due gol. E nel secondo tempo sparisce". 

Tuttosport, voto 5,5: "Un pericolo costante dal 1', ma sbaglia due gol". 

Il Corriere della Sera, voto 5: "Il cecchino del Milan stavolta non ha l'istinto del killer". 

La Repubblica 5