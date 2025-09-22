Pulisic, un altro record con la maglia rossonera: nelle ultime tre stagioni ha segnato più di 20 gol

vedi letture

Il Milan trionfa al Bluenergy Stadium con un netto 3-0 sull'Udinese, grazie a una prestazione straordinaria di Christian Pulisic, autore di una doppietta e un assist. Youssouf Fofana ha segnato il secondo gol, mentre Adrien Rabiot ha fornito un assist decisivo. I rossoneri si portano al terzo posto in classifica, confermando un inizio di stagione promettente. Di seguito i dati post partita, in particolare sul momento che sta vivendo Christian Pulisic in rossonero.

Pulisic è sempre da record

Christian Pulisic è diventato il primo giocatore ad aver realizzato almeno 25 gol e fornito almeno 15 assist nelle ultime tre stagioni nella massima serie (26G, 18A).

IL TABELLINO

UDINESE-MILAN 0-3

UDINESE (4-4-2): Sava; Zemura, Solet, Kristensen, Ehizibue (13'st Zanoli); Atta (36'st Miller), Zarraga, Karlström, Ekkelenkamp (14'st Modesto); Bravo (1'st Buksa), Davis (14'st Zaniolo). A disp.: Bertola, Goglichidze, Gueye, Kabasele, Kamara, Nunziante, Palma, Piotrowski, Venuti. All.: Runjaic.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Pavlović (23'st De Winter), Gabbia, Tomori; Estupiñán, Rabiot, Modrić (36'st Athekame), Fofana (23'st Ricci), Saelemaekers; Pulišić (18'st Loftus-Cheek), Giménez (18'st Nkunku). A disp.: Balentien, Bartesaghi, Odogu, Pittarella, Torriani. All.: Landucci.

Arbitro: Doveri di Roma.

Gol: 39' Pulisic (M), 1'st Fofana (M), 8'st Pulisic (M).

Ammoniti: 30' Atta (U), 50' Zemura (U).