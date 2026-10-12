Il QS titola sul Milan: "Rabiot illude il Diavolo, ma il Sassuolo resta un tabù"

Dopo il gol dell'1-0 di Rabiot, il Milan non ha saputo gestire il vantaggio e si è fatto rimontare dal Sassuolo

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan dopo l'1-1 di ieri sera al Mapei Stadium: "Rabiot illude il Diavolo, ma il Sassuolo resta un tabù". I rossoneri hanno trovato la rete del vantaggio con Adrien Rabiot, ma poi non hanno saputo gestire l'1-0 e dopo pochi minuti hanno incassato il gol del pareggio su angolo. Il campo del Sassuolo resta quindi un tabù per il Diavolo che a Reggio Emilia non vince dal 22 maggio, giorno in cui il Milan ha conquistato il suo 19° scudetto.

Dopo il match, Ruben Amorim ha commentato così la prestazione dei suoi in conferenza stampa, non nascondendo una certe delusione per la rimonta subita: "Ci sono molte ragioni. La cosa importante è che dopo il gol avremmo dovuto gestire meglio la palla, ma invece abbiamo provato a pressare come abbiamo fatto e spesso ci ritrovavamo in una situazione di uno contro uno. Non c'erano situazioni chiare. Sono cose difficile da capire ma sono situazioni che capitano. Concediamo un angolo ma non possiamo concedere quel gol. Nel secondo tempo abbiamo trasformato la partita in transizioni. Ci sono diverse cose da migliorare. Problema di mentalità? Non so se è mentalità, perché non so se il discorso è 'Ho segnato, allora mi difendo'. Penso che sia una questione di esperienza, ma dobbiamo chiudere la partita, ucciderla, prenderci il tempo quando ne abbiamo bisogno. Ci saranno cose che miglioreremo durante la stagione, ma ci sono cose che avremmo dovuto fare meglio in questo avvio".