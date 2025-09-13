Qual è l'identità tattica di questa squadra? Allegri: "È una questione di caratteristiche, non di moduli"

Queste le dichiarazioni di Max Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna.

Su Athekame e Odogu

"Odogu si è presentato molto sveglio e ricettivo. Athekame è di assoluta affidabilità. Se domani decidessi di farlo giocare sono sicuro che farebbe un'ottima partita".

Qual è l'identità tattica di questa squadra?

"Non lo so. Domani vediamo di sceglierne 11 buoni che facciano una buona partita. È una questione di caratteristiche, non di moduli. Io semplifico un po', capisco anche che quando dico semplifico qualcuno...".

Su Ricci:

"Sono molto contento di Samuele perché è cresciuto da quando è arrivato. Sta cambiando struttura fisica, sta avendo una gamba più forte, più bella, da giocatore importante. Calciatore intelligente, tatticamente molto bravo. Sta crescendo tatticamente, fisicamente e tecnicamente. Deve essere il percorso di tutti. Abbiamo giocatori con esperienza internazionale come Rabiot, Pulisic, Modric, Tomoti, Loftus, Fofana. Poi giocatori con meno esperienza ma con ottime qualità: dobbiamo lavorare tutti i giorni per dargli certezze. E Ricci sta facendo molto bene, sono contento".