Raiola: "Upgrade del Milan con Maignan? Donnarumma non è paragonabile: è il migliore al mondo"

Enzo Raiola ha raccolto l'eredità del cugino Mino dopo la sua scomparsa. L'agente, che ha lavorato da sempre al fianco di Mino Raiola, è stato ospite della trasmissione Croquetas su DAZN e ha parlato di Gigio Donnarumma. Inevitabilmente, parlando dell'ex portiere rossonero, si è toccato anche il nome di Mike Maignan, attuale estremo difensore del Diavolo.

Le parole di Enzo Raiola: "Maignan sta facendo molto molto bene ed è titolare anche nella nazionale. Un portiere che come primo impatto in Italia ha fatto davvero qualcosa di importante. Però oggi direiche c’è stato un upgrade al Milan rispetto a Donnarumma… Non voglio esagerare ma Gigio non penso sia proprio paragonabile in questo momento qua: è il portiere più forte al mondo, lo dicono tutti i preparatori dei portieri che lo hanno avuto. Per loro Gigio è un talento fuori da qualsiasi portata."