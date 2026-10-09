Ramazzotti: "Se Cisse continua così avrà prolungamento e aumento"

Anche Alphadjo Cisse potrebbe entrare nel discorso dei rinnovi e aumenti in questa stagione: ma solo se dovesse continuare su questa strada

Il Milan sta cominciando a gettare le basi per i rinnovi di alcuni big che sono vicini alla scadenza, in particolare tre titolari rossoneri come Pulisic, Rabiot e Pavlovic. Anche di questo parlerà Gerry Cardinale quando arriverà domani a Milano per il weekend della prima partita dopo la sosta. Ma Andrea Ramazzotti, giornalista della Gazzetta dello Sport oggi parla anche del potenziale rinnovo di un calciatore che non ne avrebbe bisogno a livello di tempistiche ma che potrebbe meritarselo sul campo se dovesse continuare nel modo con cui ha iniziato la stagione. Stiamo parlando di Alpahdjo Cisse.

SE CISSE CONTINUA COSÌ ARRIVERÀ IL PROLUNGAMENTO

Andrea Ramazzotti fornisce un aggiornamento sul futuro contrattuale di Alphadjo Cisse visto l'ottimo rendimento messo in campo in questo inizio di stagione: "Un discorso a parte lo merita Alphadjo Cisse che, se continuerà ad avere questo rendimento fino al termine della stagione, si vedrà riconosciuti un prolungamento e soprattutto un aumento economico, avendo firmato a gennaio quando era ancora in Serie B, in prestito dall'Hellas Verona al Catanzaro".