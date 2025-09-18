Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: ecco la posizione dell'Italia

vedi letture

Riparte la corsa al quinto posto Champions. Le prime due serate della massima competizione continentale hanno iniziato a muovere il ranking che giocoforza è ancora poco indicativo. Questa sera tocca al Napoli, prossima settimana entreranno poi in scena le squadre di Europa League, con l'Italia rappresentata da Roma e Bologna mentre il 2 ottobre tocca alla Conference League con la nostra Fiorentina. Ecco lo scenario a oggi, il posto extra spetterà alle due federazioni col coefficiente più alto:

1. Cipro (3 squadre in corsa su 4) 5.750 punti

2. Danimarca (2 su 4) 5.375

3. Polonia (4 su 4) 4.875

4. Inghilterra (9 su 9) 4.833

5. Portogallo (4 su 5) 4.800

6. Belgio (3 su 5) 4.500

7. Azerbaigian (1 su 4) 4.375

8. Spagna (8 su 8) 4.250

9. Italia (7 su 7) 4.142

10. Germania (7 su 7) 4.000