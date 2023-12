Ravelli e Passerini: "Inaccettabile che Leao abbia segnato 3 gol. Come Jovic"

vedi letture

Dopo la partita contro la Salernitana, nell'occhio del ciclone sono finiti anche Theo Hernandez e Rafael Leao soprattutto. Dal francese e dal portoghese ci si aspetta sempre qualcosa di più, dato il loro manifesto talento e quanto dimostrato in passato con la maglia rossonera, e dunque sono stati presi di mira maggiormente.

Anche Arianna Ravelli e Carlos Passerini, nel loro pezzo a quattro mani sul Corriere della Sera di questa mattina, commentano così le prestazioni di Leao e Theo: "Anche i big stanno deludendo: Hernandez e Leao sono stati tra i peggiori a Salerno. Anche per l’atteggiamento, quasi che la partita, il contesto, non li riguardasse. Lì, il caro vecchio Ibra spaccatutto può lasciare il segno. Siamo a Natale ed è inaccettabile che Rafa, 7 milioni di stipendio, abbia segnato tre gol. Come Jovic".