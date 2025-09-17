Ravelli: "Se l’Inter, e anche la Juve, sabato sera hanno usato poco, o pochissimo, i nuovi acquisti, il Milan ha sfruttato al massimo tutto il mercato estivo"

Arianna Ravelli, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul Milan dopo le prime tre giornate di campionato: "Se l’Inter, e anche la Juventus, sabato sera hanno usato poco, o pochissimo, i nuovi acquisti (i nerazzurri solo Akanji dall’inizio, peraltro senza grandi risultati), il Milan ha sfruttato al massimo tutto il mercato estivo. È apparso buono, infatti, anche l’apporto a gara in corso di Ricci e Nkunku che, come detto, un rigore se lo era anche conquistato. Con queste premesse, l’obiettivo della Champions appare realistico, anche perché l’assenza delle Coppe aiuterà Allegri e permetterà a Modric di presentarsi sempre al massimo giocando una volta a settimana. A proposito di Santi, la nota negativa resta ancora Gimenez, che appare proprio in crisi mistica: il palo che colpisce è un clamoroso gol sbagliato. Il messicano non riesce a sbloccarsi e la prossima missione di Allegri sarà recuperare il suo attaccante.

Modric, 40 anni e non volerli sentire (nel senso che è stufo di domande sull’età, ma se va avanti così noi continueremo a stupirci e a sottolinearlo) è già il leader assoluto: della squadra e di San Siro, direttore d’orchestra, maestro nel recupero di palloni, nei passaggi filtranti e nelle conclusioni, come quella, bellissima, con cui ha deciso la partita. Rabiot ha avuto un impatto ottimo: uomo ovunque, primo a pressare, tanta voglia, in grado di alternarsi con Loftus-Cheek come secondo attaccante e di variare quindi il gioco disorientando gli avversari".