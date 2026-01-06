Ravezzani commenta Leao: "Da prima punta permette al Milan di restare più equilibrato"

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore televisivo ha commentato così il rendimento di Rafa Leao finora. Il numero dieci portoghese ha segnato con il Milan sette gol stagionali e messo a segno un assist fino a questo momento.

Ravezzani e il ruolo di Leao

“Leao centrale permette al Milan d'essere molto più equilibrato. Se fai l'esterno nel calcio moderno devi avere attenzione feroce in fase difensiva. Altrimenti la squadra sbanda. Leao è rapsodico, il finto 9 non è ruolo elettivo per lui, ma funziona anche causa assenza di bomber”.

