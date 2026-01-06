Ravezzani commenta Leao: "Da prima punta permette al Milan di restare più equilibrato"
Fabio Ravezzani, giornalista e direttore televisivo ha commentato così il rendimento di Rafa Leao finora. Il numero dieci portoghese ha segnato con il Milan sette gol stagionali e messo a segno un assist fino a questo momento.
Ravezzani e il ruolo di Leao
“Leao centrale permette al Milan d'essere molto più equilibrato. Se fai l'esterno nel calcio moderno devi avere attenzione feroce in fase difensiva. Altrimenti la squadra sbanda. Leao è rapsodico, il finto 9 non è ruolo elettivo per lui, ma funziona anche causa assenza di bomber”.
SERIE A - 19^ GIORNATA
Martedì 6 gennaio
Pisa-Como
Lecce-Roma
Sassuolo-Juventus
Mercoledì 7 gennaio
Bologna-Atalanta
Napoli-Verona
Lazio-Fiorentina
Parma-Inter
Torino-Udinese
Giovedì 8 gennaio
Cremonese-Cagliari
Milan-Genoa
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan