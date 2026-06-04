Ravezzani: "Una volta c'era la fila per andare a giocare nella Juve e nel Milan, ora c'è la grande fuga"

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Fabio Ravezzani, in merito all'addio di Vlahovic, spiega che una volta tutti volevano andare a giocare nella Juve o nel Milan, ma ora non è più così

Intervenuto a TMW Radio, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così l'addio di Dusan Vlahovic a zero: "Un brutta figura, non è possibile che se ne vada così dalla Juve. Ha saltato 52 partite su 162. In pratica ogni tre partite ne ha saltata una, ha segnato 64 gol. A livello umano e professionale fa una figura pessima. E la fa anche Comolli, che scopre il 3 come la Juve? E' un inizio in salita per Spalletti.

Una volta c'era la fila per andare a giocare nella Juve e nel Milan, ora c'è la grande fuga. E' questa la notizia. C'erano una volta due squadre che avevano un fascino, oggi non è più così. Se non costruisci qualcosa a livello societario, finisce così. Spalletti? Se va via, dove va? Ha 67 anni, non credo sia molto intelligente uscire così dal giro. Senza Vlahovic, rimane un organico importante la Juve. Certo, mancano due tasselli del mosaico come centravanti e portiere, roba non da poco...lo al posto di Spalletti comunque rimarrei. Se non dovesse andare bene, avrebbe anche delle attenuanti".