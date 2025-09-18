Real Madrid, Courtois cita la sconfitta contro il Milan come esempio per non ripetere gli stessi errori

di Antonello Gioia

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha citato a Movistar la sconfitta contro il Milan della passata stagione come esempio per non commettere più gli stessi errori: "Ci sono stati momenti che ricordavano la scorsa stagione. L'allenatore ha una visione totale dei giocatori creativi, Kylian Mbappé, Arda Güler, e sono bravi a tornare dietro la palla. Questo fa una grande differenza nel ridurre le occasioni avversarie. Inoltre, il nuovo tecnico mi chiede di giocare molto più avanti rispetto all’anno scorso: è un cambiamento importante per me".

È vero che vincere le partite in casa è la ricetta per andare lontano in Champions League. Lo abbiamo imparato dalla sconfitta contro il Milan la scorsa stagione. Stasera abbiamo creato tante occasioni, ma i due gol sono arrivati ​​su rigore e la nostra prestazione meritava di più: avremmo dovuto vincere con un margine maggiore".

I RISULTATI DI IERI

Fa tutto bene il Benfica per i primi 16 minuti di partita, poi il Qarabag ingrana la marcia giusta e mette a segno una rimonta incredibile da 0-2 a 3-2 che gela il Da Luz e manda in paradiso gli azeri. Anche per loro prima volta in Champions League e dunque primo trionfo assoluto. Al Santiago Bernabeu decidono due rigori di Kylian Mbappé l'incrocio del Real Madrid con l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, che torna a casa con un pungo di mosche e senza alcun punto ma una prestazione almeno positiva della squadra. Buona la prima invece per le merengues. Cade il Villarreal fuori casa con il Tottenham: Thomas Frank si accontenta della rete in apertura su autogol di Luiz Junior. Quel che basta per agguantare vittoria e bottino pieno.