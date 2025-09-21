Record in Serie A per Christian Pulisic, Mvp contro l'Udinese: il dato

Christian Pulisic è stato meritatamente votato come miglior giocatore della gara tra Udinese e Milan 0-3 dalla Lega Serie A. Il calciatore statunitense dopo due panchine consecutive ha segnato due gol e fornito l'assist a Fofana: una prestazione praticamente perfetta da un giocatore che ha subito anche tanti colpi proibiti dai calciatori avversari.

Numeri che si aggiungono a un carniere già ricchissimo: in totale per Pulisic, nella sua esperienza rossonera complessivamente, sono 36 gol e 20 assist. Come riporta Opta su X: "Christian Pulisic è diventato il primo giocatore ad avere segnato almeno 25 gol e fornito almeno 15 assist nelle ultime tre stagioni di Serie A (25G, 17A). Leader".