Repice controcorrente: “Adoro difendermi con le barricate 90 minuti e vincere in contropiede”

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Repice afferma che gli piace vincere difendendo tutta la partita e segnare al 90’ in contropiede e che l’unica cosa che conta è il risultato e non lo spettacolo.

Nell'ultima puntata del podcast Te ne intendi di calcio, Francesco Repice ha parlato della nota diatriba tra chi si definisce "giochista" e chi invece "risultatista". Queste le sue parole.

"A me piace moltissimo difendere con le barricate fino al 95' e vincere in contropiede nei minuti di recupero. Da tifoso becero quale sono mi esalta quella roba lì, perché anche quello è un modo di vincere le partite, voglio dire il calcio esiste per questo. Esiste la malizia, esiste la furbizia, esistono tante cose al di là dei moduli, dei sistemi di gioco, che possono aiutarti a vincere la partita che è la cosa che tra i professionisti conta. Prima non conta nulla, e invece qui lo facciamo contare, dopo che conta tutto, amiamo lo spettacolo, il gioco, io non ho ancora capito cosa sia lo spettacolo, però va bene così che dobbiamo fare"