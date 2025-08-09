Repubblica: "Intrigo per Hojlund e Vlahovic"

vedi letture

Repubblica in edicola stamattina titola così: "Intrigo per Hojlund e Vlahovic". Il quotidiano scrive così per fare chiarezza sulla situazione dei due attaccanti, entrambi nel mirino del Milan: "Il Manchester United vuole dare via Hojlund che però non vuole il Milan, che segue anche Vlahovic che però chiede soldi". In poche parole si può riassumere così la ricerca del nuovo attaccante da parte del club di via Aldo Rossi.

Visto che la pista che porta a Dusan Vlahovic continua ad essere troppo costosa, il Diavolo ha virato su Rasmus Hojlund, per il quale lo United ha aperto alla cessione in prestito con diritto di riscatto, formula che soddisfa assolutamente il Milan. Il problema è che al momento il giocatore danese non sembra intenzionato a lasciare i Red Devils nonostante il forte rischio di trovare poco spazio (in rosa ci sono Zirkzee, Diallo, Sancho, Antony e Garnacho e sono arrivati Mbeumo, Cunha Sesko).

