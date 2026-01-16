Repubblica: "Rabiot e orgoglio: il Milan è l’anti-Inter"

Repubblica in edicola questa mattina apre così le sue pagine sportive: "Rabiot e orgoglio: il Milan è l’anti-Inter". Ieri sera i rossoneri hanno sofferto, sono andati sotto, ma hanno avuto la forza e il carattere di ribaltare il risultato contro il Como che in questo campionato non aveva mai perso in casa. Con questo successo, il Diavolo blocca la fuga dell'Inter e si riporta a -3 dalla vetta della classifica. In gol Nkunku su rigore e doppietta di Rabiot, sempre più leader di questo Milan.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46

Milan 43

Napoli 40

Roma 39

Juventus 39

Como 34

Atalanta 31

Bologna 30

Lazio 28

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Parma 22

Genoa 19

Cagliari 19

Lecce 17

Fiorentina 14

Verona 13

Pisa 13