Repubblica: "Rabiot e orgoglio: il Milan è l’anti-Inter"

Oggi alle 13:10News
di Enrico Ferrazzi

Repubblica in edicola questa mattina apre così le sue pagine sportive: "Rabiot e orgoglio: il Milan è l’anti-Inter". Ieri sera i rossoneri hanno sofferto, sono andati sotto, ma hanno avuto la forza e il carattere di ribaltare il risultato contro il Como che in questo campionato non aveva mai perso in casa. Con questo successo, il Diavolo blocca la fuga dell'Inter e si riporta a -3 dalla vetta della classifica. In gol Nkunku su rigore e doppietta di Rabiot, sempre più leader di questo Milan.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46
Milan 43
Napoli 40
Roma 39
Juventus 39
Como 34
Atalanta 31
Bologna 30
Lazio 28
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Verona 13
Pisa 13