Retroscena da Roma: proposto lo scambio Boniface-Dovbyk. Ma Massara ha detto no

Francesco Balzani, giornalista per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su gazzetta.it raccontando un retroscena su Boniface: "Prima dell’affare col Milan, il Bayer Leverkusen aveva offerto Boniface (considerato ormai un esubero) a diversi club europei. E tra questi c’è stata soprattutto la Roma alla ricerca di un attaccante che possa sostituire prendere il posto di Artem Dovbyk. Il Leverkusen, qualche settimana fa, aveva proposto lo scambio secco tra Boniface e lo stesso Dovbyk che non rientra nelle grazie di Gasperini. Per entrambi il valore stimato sarebbe stato di 30 milioni. Il ds Massara aveva aperto alla possibilità di un affare che avrebbe permesso alla Roma di avere un attaccante con le caratteristiche tecniche più vicine al gioco di Gasp e di alleggerire il monte stipendi considerato che l’ucraino guadagna circa il triplo rispetto a Boniface. Ma prima di avviare la trattativa la dirigenza giallorossa ha voluto vederci chiaro.

Troppe, infatti, le incognite legate al rendimento fisico di Boniface che nell’ultimo anno ha saltato diverse partite per noie muscolari e che anche nel precampionato ha visto pochissimo il campo senza contare i problemi extracampo avuti a Leverkusen. Dopo un’attenta analisi di pro e contro, Massara (in accordo con Ranieri e Gasperini) ha preferito declinare l’invito del Bayer per un affare che avrebbe peraltro precluso l’arrivo di Bailey essendo entrambi extracomunitari".