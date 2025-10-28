Ricci a MTV: "Clima diverso rispetto a dopo il pari contro il Pisa. Contento per il primo gol nel Milan"

vedi letture

Samuele Ricci ha commentato così a Milan TV il pareggio contro l'Atalanta: "Non vogliamo mai accontentarci, vorremmo vincere sempre, anche se non sempre è possibile. Il clima nello spogliatoio è diverso rispetto a dopo il pari contro il Pisa, oggi affrontavamo una squadra forte su un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, nella ripresa abbiamo fatto meglio anche grazie a chi è entrato. La squadra c'è".

Sul primo gol in rossonero: "Se me lo avessero detto qualche anno fa non ci avrei creduto. Peccato non sia servito per vincere, ma sono contento. Io sono sempre a disposizione del mister. Ho avuto un periodo in cui non ho giocato tanto, ma ho sempre lavorato per farmi trovare pronto. Sono contento di quello che stiamo facendo".

