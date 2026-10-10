Rifinitura e conferenza prima del Sassuolo: Estupinan torna tra i convocati

Rifinitura e conferenza prima del Sassuolo: Estupinan torna tra i convocatiMilanNews.it
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Oggi alle 13:24News
di Lorenzo De Angelis
Giornata di vigilia per il Milan a Milanello

Vigilia si Sassuolo-Milan per i rossoneri, attesi domani alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida contro il Sassuolo. In mattinata la squadra svolgerà la rifinitura a Milanello, durante la quale Amorim proverà l'undici da schierare contro i neroverdi di Alberto Aquilani domani. Tra i convocati tornerà a sorpresa Pervis Estupinan, recuperato in tempi record dall'infortunio al ginocchio accusato con la Nazionale. L'unico assente sarà Saelemaekers. 

Alle 14 Ruben Amorim parlerà in conferenza stampa, poi nel pomeriggio il Milan partirà alla volta di Reggio Emilia per il ritiro pre partita. 