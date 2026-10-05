Vernazza: "Da Milan, Juventus e Napoli ci aspettiamo un po’ di verità"

Il giornalista Sebastiano Vernazza ha commentato la ripresa del campionato di Serie A nel prossimo weekend dopo la lunga sosta per le nazionali

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza ha commentato così le gare che attendono Milan, Juventus e Napoli alla ripresa del campionato: "Ci aspettiamo poi che la sesta giornata faccia chiarezza sulle tre grandi in ritardo, attese da avversari sorprendenti. Napoli-Frosinone, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juve, in ordine di programma, sono meno scontate di quel che forse si immaginava il giorno della compilazione del calendario. Il Frosinone (10 punti) ha battuto il Como. Il Sassuolo (7 punti) ha sconfitto la Juve. Il Cagliari (12 punti) ha vinto a Bergamo e a Udine. Ce n’è abbastanza per allertare i cinque sensi.

Il Napoli stenta, il calcio di Massimiliano Allegri non ha ancora attecchito. L’allenatore ha provato a evolversi, a scostarsi dalla sua idea conservativa di gioco, e ha smarrito il risultatismo senza approdare al giochismo. Il Milan e la Juve cercano conferme - le vittorie contro Lecce e Atalanta non possono bastare - e devono definirsi, darsi identità precise, per ora sembrano in prova e in transito. Sia Amorim sia Spalletti avevano mostrato progressi, si spera che la sosta non li abbia annacquati. Da Napoli, Milan e Juve ci aspettiamo un po’ di verità. Qual è il livello di queste grandi? La sesta giornata risponderà, in qualche modo".