Spalletti racconta: "Se ero molto tifoso in gioventù? Quando vedevo il pullman del grande Milan di Sacchi, ho finito anche per inseguirlo fino all’autogrill"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha raccontato che da ragazzo, quando incrociava il pullman del Milan di Sacchi, lo inseguiva in auto

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale ha raccontato anche quanto fosse tifoso quando era giovane: "Se ero molto tifoso in gioventù? Certo. Quando vedevo in autostrada il pullman bianco con la scritta Mediolanum, del grande Milan di Sacchi, ho finito anche per inseguirlo fino all’autogrill. Quei campioni che scendevano con questi cappotti enormi.

Quando le grandi venivano a giocare ad Empoli mi appostavo sempre, oggi capisco quelli che aspettano un autografo e ci passo tanto tempo. Mi dà fastidio a volte per la fretta della quotidianità non poter accontentare tutti. Abbiamo messo una regolina quest’anno: cinque minuti i giocatori li devono dedicare a tutti quando arriviamo negli alberghi delle varie città. Dobbiamo avvicinare le persone a noi".