Riscaldamento a San Siro: cori contro Ibra, Furlani e Scaroni

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Anche durante il riscaldamento pre-partita di Milan-Cagliari, all'interno dello stadio di San Siro, sono continuati i cori contro proprietà e dirigenza

Riscaldamento in campo a San Siro per Milan e Cagliari che tra pochi minuti si affronteranno per l'ultima giornata del campionato di Serie A Enilive. Per i rossoneri saranno 90, anzi 100, minuti che valgono una stagione: c'è ancora la qualificazione per la Champions League in bilico, con il destino nelle mani del Diavolo. Per la formazione sarda di mister Fabio Pisacane, invece, la gara non ha nulla da dire vista la salvezza già conquistata nel corso dell'ultimo fine settimana.

Continua, come accaduto con l'Atalanta due settimane fa, la contestazione della Curva contro la proprietà e gran parte della dirigenza. Nella fanzine è stato preso di mira il proprietario Gerry Cardinale (CLICCA QUI), mentre fuori dallo stadio con uno striscione i bersagli sono stati Furlani, Ibrahimovic, Moncada e Scaroni (CLICCA QUI). Anche durante il riscaldamento continua la protesta della Curva Sud e di gran parte dello stadio, con cori contro Furlani, Ibra e Scaroni: "Ibra, Furlani e Scaroni vogliamo le dimissioni" e "Cardinale devi vendere", i più gettonati.