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VIDEO MN - La Sud contesta la società: "Furlani vattene. Ibra, Moncada e Scaroni seguitelo in fretta!". Poi il solito coro contro Cardinale

VIDEO MN - La Sud contesta la società: "Furlani vattene. Ibra, Moncada e Scaroni seguitelo in fretta!". Poi il solito coro contro Cardinale
Oggi alle 19:56News
di Manuel Del Vecchio
fonte dai nostri inviati Antonio Vitiello e Pietro Mazzara
La Curva Sud contesta la società rossonera prima di Milan-Cagliari. Striscione contro la dirigenza e solito coro per Cardinale

Anche nell'ultima partita della stagine 2025/26, con il Milan che deve vincere per centrare l'obiettivo Champions League, la Curva Sud contesta apertamente la società così com'era successo prima di Milan-Atalanta. Anche questa sera la protesta, pacifica e solo con striscioni e fumogeni, comincia fuori San Siro. Subito esposto lo striscione contro Furlani, Ibrahimovic, Moncada e Scaroni: "Furlani vattene.

Ibra, Moncada e Scaroni seguitelo in fretta!". Poi parte il solito coro: "Cardinale devi vendere, vattene".