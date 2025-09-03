Risoluzione Divock Origi, nuova frenata dell'attaccante belga

vedi letture

Tra gli esuberi presenti all'interno della rosa del Milan, quello forse più rilevante a livello economico è senza alcun dubbio Divock Origi che ormai, in molti, hanno dimenticato essere stipendiato ancora dal club rossonero. Non è neanche un ingaggio leggero, quello del centravanti belga, che ogni mese vede accreditato sul conto lo stipendio di un contratto da 4.5 milioni di euro ogni anno. La particolarità è che le partite giocate nell'ultimo anno e mezzo sono state praticamente zero.

Il contratto di Origi andrà in scadenza nel giugno 2026, quindi siamo entrati nell'ultimo anno di questa situazione ma il Milan avrebbe già voluto risolverla quest'estate per alleggerirsi il bilancio. Durante il mese di agosto si è creduto di essere arrivati molto vicini alla risoluzione con il giocatore che era incline ad accettare una buonuscita pari al 50% dei emolumenti previsti ancora dall'accordo. In questi ultimi giorni però, il dietrofront, e un'altra frenata di Origi che continua dunque a rimanere sul groppone rossonero.