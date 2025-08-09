Romano avverte Milan e Inter: "Il Liverpool è sempre più interessato a Leoni del Parma"

Romano avverte Milan e Inter: "Il Liverpool è sempre più interessato a Leoni del Parma"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:13News
di Enrico Ferrazzi

Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, è uno dei talenti più ambiti sul mercato, tanto che Milan e Inter hanno messo da tempo gli occhi su di lui. Attenzione però ad un club di Premier League che si sta interessando sempre di più al giovane centrale gialloblu, vale a dire il Liverpool. A riferirlo è Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube: "Il Liverpool è sempre più interessato a Giovanni Leoni. L'interesse dei Red sta diventando sempre più forte e concreto". 

Questi i numeri di Leoni nella stagione 2024-2025 con la maglia del Parma: 
PRESENZE SERIE A: 17
PRESENZE DA TITOLARE IN A: 14
MINUTI IN CAMPO: 1205'
GOL: 1
AMMONIZION: 3
ESPULSIONI: 1
 