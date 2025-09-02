Rossoneri in Nazionale: gli impegni di Christian Pulisic con gli Stati Uniti

Rossoneri in Nazionale: gli impegni di Christian Pulisic con gli Stati UnitiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:30News
di Francesco Finulli

Come di consueto, dopo le prime due giornate di Serie A della stagione, tornano le Nazionali che, nei prossimi dieci giorni, si prenderanno la scena con le varie partite di Qualificazioni Mondiali 2026. Il Centro Sportivo di Milanello si svuoterà in questi giorni con ben 12 calciatori convocati dalle rispettive selezioni Nazionali. Molti, come detto, saranno impegnati nelle gare di qualifica al prossimo campionato del Mondo, un paio invece giocheranno sfide amichevoli. 

Si seguito si riportano gli impegni degli Stati Uniti di Christian Pulisic.

Christian Pulisic (USA)

Stati Uniti-Corea del Sud: sabato 6 settembre ore 23.00, Harrison - Amichevole

Stati Uniti-Giappone: mercoledì 10 settembre ore 1.30, Columbus - Amichevole. 