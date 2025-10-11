Rossoneri in Nazionale: stasera in campo Gabbia, Leao e Pavlovic
MilanNews.it
È già tempo della seconda sosta stagionale, dopo settimane di impegni dalla difficoltà crescente per la squadra di Allegri. Sono diversi i giocatori rossoneri che si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali, impegnate nelle Qualificazioni al Mondiale 2026 come al prossimo Europeo Under 21 o anche in alcune amichevoli. Ecco i dettagli:
Matteo Gabbia (Italia)
Estonia-Italia: sabato 11 ottobre alle 20.45, Leskovac- Qualificazioni Mondiali 2026
Rafael Leão (Portogallo)
Portogallo-Irlanda: sabato 11 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026
Strahinja Pavlović (Serbia)
Serbia-Albania: sabato 11 ottobre alle 20.45, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026
Pubblicità
News
Sarri su Milan-Como in Australia: "Penso che abbia ragione Rabiot e credo che abbia ricevuto una brutta risposta"
Le più lette
1 Di Marzio: “Mio padre fece scoprire Taarabt a Galliani, ma voleva vederlo con la maglia del Napoli”
3 Sarri su Milan-Como in Australia: "Penso che abbia ragione Rabiot e credo che abbia ricevuto una brutta risposta"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Hamsik: "Nel 2011 ero vicino al Grande Milan. Ma non ho rimpianti: sono napoletano dentro"
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Pastore: "Allegri fuoriclasse nel gestire lo spogliatoio, per lo scudetto è corsa a tre. Milan non più Leao dipendente"
Luca SerafiniAltro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!
Franco OrdinePerché Scaroni ha permesso a De Siervo di bacchettare Rabiot? La caccia a Leao è senza senso
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com