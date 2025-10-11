Rossoneri in Nazionale: stasera in campo Gabbia, Leao e Pavlovic

di Lorenzo De Angelis

È già tempo della seconda sosta stagionale, dopo settimane di impegni dalla difficoltà crescente per la squadra di Allegri. Sono diversi i giocatori rossoneri che si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali, impegnate nelle Qualificazioni al Mondiale 2026 come al prossimo Europeo Under 21 o anche in alcune amichevoli. Ecco i dettagli:

Matteo Gabbia (Italia)

Estonia-Italia: sabato 11 ottobre alle 20.45, Leskovac- Qualificazioni Mondiali 2026

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Irlanda: sabato 11 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026

Strahinja Pavlović (Serbia)

Serbia-Albania: sabato 11 ottobre alle 20.45, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026