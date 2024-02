Rozzano, il sindaco smentisce la "narrazione": "Inter non ci ha avvisato di nulla, siamo fermi da ottobre"

San Siro, San Donato e Rozzano, il futuro di Milan ed Inter si incrocia, ma allo stesso tempo si allontana, su queste tre aree. I due club sono sì in attesa dello studio di fattibilità promesso da WeBuild per convincerli di rimanere a San Siro, ma allo stesso tempo lavorano alacremente per le aree di San Donato e Rozzano. Il Milan si è mosso in modo molto concreto nel comune a Sud di Milano, comprando i terreni e, con la grande collaborazione del sindaco Squeri, ha dato il via all’iter che nei prossimi 18 mesi porterà (o dovrebbe portare) all’accordo di programma.

Dall’altro canto l’Inter ha un diritto di prelazione su alcuni terreni a Rozzano e, nonostante una certa narrazione, non è ancora possibile riconoscere passi concreti ed ufficiali da parte del club nerazzurro.

Intervistato in esclusiva da “Numero Diez”, Giovanni Ferretti, sindaco di Rozzano, prova a fare chiarezza: “Nuovo stadio? L’Inter non ci ha avvisato di nulla. Siamo fermi da ottobre. Apprendiamo le novità sul tema stadio dai giornali. L’Inter non ci ha avvisato di nulla, siamo fermi all’incontro di ottobre. La prelazione sul terreno a cui è interessata l’Inter per lo stadio scadrà il 30 aprile e credo che quella data possa essere decisiva”.

La proposta di Sala e Webuild: “Non conosco i dettagli della proposta di Milano. Non credo sia facile ristrutturare lo stadio per due, se non tre stagioni e consentire allo stesso momento al pubblico di accedervi. Credo che i lavori potranno garantire una presenza solo parziale di pubblico”.

In chiusura: “I pro e i contro sul lasciare Milano devono essere valutati dalle due squadre. In tutta Europa la direzione è quella di avere uno stadio di proprietà, che garantisce indotti e fatturati importanti. Inter e Milan hanno manager capaci che sapranno fare la scelta migliore”.