Sabatini: "I giocatori della Roma avrebbero dovuto fermarsi qualche minuto per assistere alla fragorosa esultanza degli avversari..."
Walter Sabatini, ex dirigente giallorosso, al termine di Milan-Roma di ieri sera ha commentato così su Instagram la vittoria della squadra di Allegri e la prestazione, comunque buona, dei giallorossi. Questi i suoi pensieri:
“Per capire l’importanza e la qualità della partita giocata a San Siro, i giocatori della Roma avrebbero dovuto fermarsi qualche minuto per assistere alla fragorosa esultanza degli avversari dovuta certamente alla sensazione di scampato pericolo (oltre che una partita importante). La Roma ha fatto una partita sontuosa, se riuscirà a mantenere questo livello di prestazione sarà un campionato straordinario”.
