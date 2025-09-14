Saelemaekers: "Modric incredibile, un onore giocarci insieme. La nuova posizione mi piace"
Alexis Saelemaekers ha parlato a DAZN al termine di Milan-Bologna 1-0. Le sue parole:
Ti piace questo ruolo?
“Penso che è una posizione che mi piace tanto. Posso arrivare da dietro e attaccare forte. Poi dietro sono coperto da Tomori. Sono contento per la squadra e per Luka (Modric, ndr) che ha fatto una grande partita”.
Su Modric:
“Lo guardavo da bambino, ora ci gioco insieme. È un onore per me. È un uomo incredibile fuori dal campo, siamo contenti di averlo qui con noi. È un ragazzo umile, ma è lui che fa tutto col gol”.
Su Allegri:
“Il mister ha fatto un gran lavoro dal primo giorno. La squadra ha grinta per fare qualcosa di bella. Dobbiamo essere umili e andare avanti così”.
