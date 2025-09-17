Salvini: "San Siro? Qualcuno ha perso cinque anni di tempo e un miliardo di investimenti"
MilanNews.it
In merito al futuro di San Siro, Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti e tifoso rossonero, ha dichiarato a Telenord: "Qualcuno ha perso cinque anni di tempo e un miliardo di investimenti. Adesso però ne sappiamo poco e di votare ad occhi chiusi qualcosa che non conosci in un momento di inchieste sull’edilizia, di cantieri bloccati, di arresti… Se non c’è totale trasparenza credo sia giusto non votare nulla - riporta tuttomercatoweb.com -.
Il progetto di anni fa prevedeva tanti interventi sociali sulle periferie. Un nuovo stadio, che a Milano serve, deve essere anche l’occasione di riqualificare un quartiere. Mi spiace per i milanesi".
Pubblicità
News
Caso rigore Milan-Bologna, Rocchi: "VAR troppo insistente e doveva far vedere all'arbitro entrambi i contatti"
Le praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegridi Carlo Pellegatti
Le più lette
3 Adani sulla rosa del Milan: "Si è parlato di organico, ma io a un certo punto ho visto Nkunku e Pulisic in panchina..."
4 Il Milan ha scelto di non dare la disponibilità alla Figc per la convocazione di Torriani e Bartesaghi al Mondiale u20
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
ufficialeUFFICIALE: vendita San Siro, la Giunta ha approvato la delibera. Ora la palla passa al Consiglio Comunale
live mnLIVE MN - Milan Futuro-Leon (2-2): finisce qui, grande rammarico per il doppio vantaggio sprecato
Pietro MazzaraModric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muove
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com