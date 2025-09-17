Salvini: "San Siro? Qualcuno ha perso cinque anni di tempo e un miliardo di investimenti"

In merito al futuro di San Siro, Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti e tifoso rossonero, ha dichiarato a Telenord: "Qualcuno ha perso cinque anni di tempo e un miliardo di investimenti. Adesso però ne sappiamo poco e di votare ad occhi chiusi qualcosa che non conosci in un momento di inchieste sull’edilizia, di cantieri bloccati, di arresti… Se non c’è totale trasparenza credo sia giusto non votare nulla - riporta tuttomercatoweb.com -.

Il progetto di anni fa prevedeva tanti interventi sociali sulle periferie. Un nuovo stadio, che a Milano serve, deve essere anche l’occasione di riqualificare un quartiere. Mi spiace per i milanesi".

