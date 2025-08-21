Salvini: "San Siro senza ultras è tristissimo"

Matteo Salvini, notoriamente tifoso milanista è stato raggiunto a margine di un sopralluogo alle case Aler di via Bolla, a Milano, e il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti ha parlato della gestione del pubblico a San Siro: ““Senza ultras, San Siro è tristissimo. Preciso, ho fatto il ministro dell’Interno e ho convocato più tavoli sulla sicurezza negli stadi, perché mi stanno a cuore l’incolumità dei tifosi e delle forze dell’ordine".

Se qualcuno ha preso le curve per un luogo di spaccio o di ritrovo di criminalità, è giusto che venga espulso per sempre. Togliere i colori, i suoni, la musica, le bandiere, gli striscioni, i tamburi, i megafoni, lo spirito e il cuore del calcio da San Siro, non penso sia la soluzione. In curva ci sono andato per anni, ci sono studenti, ingegneri, pensionati e persone che vogliono cantare e invece di star seduti preferiscono vedersela per 90 minuti in piedi, cantando e sventolando una bandiera".