Sarà la notte dei grandi ex? De Ketelaere e Gimenez pronti a trascinare Atalanta e Milan

Dopo la vittoria di misura ottenuta dalla Juventus contro il PSV Eindhoven, tocca a Milan e Atalanta cercare un risultato positivo nella gara d'andata dei playoff di Champions League. Gli avversari, anche in questo caso, non sono irresistibili per ragioni differenti: il Feyenoord sta vivendo un momento davvero complicato e il Bruges non dovrebbe far paura alla squadra che pochi mesi fa conquistava l'Europa League, ma la massima competizione europea, soprattutto in questa stagione, ha riservato tante sorprese e le due italiane dovranno essere brave a non farsi trovare impreparate.

Sarà sicuramente la serata degli ex: da un lato Charles de Ketelaere, cresciuto nel Bruges e approdato in Italia nell'agosto del 2022, dall'altro Santiago Gimenez, idolo del Feyenoord per due anni e mezzo e oggi speranza rossonera per il presente e il futuro. Due 23enni che vivranno momenti particolari e che dovranno essere bravi a mettere da parte le emozioni, con l'obiettivo di trascinare la Dea e il Diavolo a un passo dagli ottavi di finale.

Le parole di De Ketelaere (120 gare con il Bruges, 25 reti e 20 assist): "Per me è una bella sensazione tornare a Bruges, ho vissuto tanti momenti belli e non è facile giocare contro di loro. È bello vivere questo momento".

I numeri del messicano con il club di Rotterdam: in 105 match ufficiali, il ragazzo cresciuto nel Cruz Azul ha realizzato 65 reti e 14 assist, vincendo un'Eredivisie, una Coppa d'Olanda e una Supercoppa.