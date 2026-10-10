Sassuolo-Milan, incroci speciali: Cisse ritrova Aquilani, Matic sfida il maestro Amorim
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Sassuolo-Milan sarà la partita dei ritrovi, soprattutto per Cisse e Matic
Sassuolo-Milan sarà la partita dei grandi ritorni (e ritrovi). Alphadjo Cisse ritroverà Alberto Aquilani, l'allenatore che a Catanzaro ne ha accelerato la crescita permettendogli di conquistare, e meritare, la chiamata del Milan. In estate il tecnico romano avrebbe voluto il classe 2006 anche in Emilia, così da lavorarci nuovamente insieme, ma Amorim ne ha bloccato la partenza, avendo alla fine ragione.
Dall'altra parte, invece, Nemanja Matic incrocerà proprio il tecnico portoghese, suo ex compagno al Benfica e figura importante nei primi anni della carriera. Due storie diverse, unite dallo stesso filo: maestri e allievi di nuovo faccia a faccia, ma questa volta da avversari.
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