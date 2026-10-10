Condò sul ritorno in campo del Milan: "Ramos si ripeta"

Condò sul ritorno in campo del Milan: "Ramos si ripeta"
Oggi alle 11:00News
di Lorenzo De Angelis
Il pensiero di Paolo Condò sul Milan, e in particolare su Gonçalo Ramos, in vista del ritorno in campo della Serie A

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato dei più importanti temi d'attualità legati al ritorno in campo della Serie A, soffermandosi anche sul Milan, che domani affronterà il Sassuolo a Reggio Emilia, e in modo particolare su Gonçalo Ramos, reduce da una sosta per le Nazionali di una pregevole fattura: 

"Ramos si ripeta. Goncalo Ramos ha retto benissimo in Nazionale il peso dell’affare-Ronaldo, segnando tre gol in tre gare. Ora deve ripetersi col Milan — a partire dal Sassuolo — per dare spessore ai segnali mostrati dalla squadra di Amorim prima della sosta", 