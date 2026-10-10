Condò punta su Ramos: "Deve ripetersi con il Milan per dare spessore ai segnali mostrati dalla squadra di Amorim prima della sosta"
MilanNews.it
Il pensiero di Paolo Condò sul Milan, e in particolare su Gonçalo Ramos, in vista del ritorno in campo della Serie A
Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato dei più importanti temi d'attualità legati al ritorno in campo della Serie A, soffermandosi anche sul Milan, che domani affronterà il Sassuolo a Reggio Emilia, e in modo particolare su Gonçalo Ramos, reduce da una sosta per le Nazionali di una pregevole fattura:
"Ramos si ripeta. Goncalo Ramos ha retto benissimo in Nazionale il peso dell’affare-Ronaldo, segnando tre gol in tre gare. Ora deve ripetersi col Milan — a partire dal Sassuolo — per dare spessore ai segnali mostrati dalla squadra di Amorim prima della sosta",
Pubblicità
News
Amorim su Ramos: “Contento sia tornato fiducioso, dobbiamo creare più occasioni per tutti i nostri attaccanti”
Amorim carica la squadra: “Ho insistito sul fatto che dobbiamo accelerare, prossime partite importanti”
L'anticipo di Galli - Inizia il "girone infernale": Turnover ampio e leggero per attraversarlodi Filippo Galli
Le più lette
Primo Piano
Live MNLIVE MN - Amorim: "Bisogna mettere il piede sull'acceleratore perché le prossime partite saranno importanti. Difesa a 4? Dipende..."
Luca SerafiniAmorim, 10 in comunicazione. La centrifuga del calendario. L’equivoco dei giovani. FIGC, una farsa
Franco OrdineMilan: c’è un allarme rosso. Sassuolo, mercato, calendario. E la grande manovra in FIGC
Carlo PellegattiAbebe Bikila? No, arciere di Sherwood. Perso l’equilibratore. Camarda: adesso o prestito! “Ghost”, non solo un film della Paramount
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com