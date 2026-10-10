Parte il tour de force per il Milan: Sassuolo primo vero esame per Amorim
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Inizia il tour de force del Milan, Amorim in questo periodo dovrà trovare continuità ed equilibrio
Da domani il Milan entra in un ciclo decisivo tra Serie A ed Europa League, con una partita ogni tre giorni fino alla sosta di novembre. Per Ruben Amorim sarà il primo vero banco di prova: servono continuità, equilibrio e capacità di coinvolgere tutta la rosa.
Il tecnico portoghese sembra aver abbandonato ogni rigidità tattica, come già mostrato contro il Lecce, e potrebbe riproporre il 4-2-3-1. Contro il Sassuolo tornano disponibili Estupinan e Bartrsaghi, mentre a sinistra può trovare spazio dal primo minuto sulla trequarti Diego Moreira vista l'assenza di Saelemaekers.
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