Parte il tour de force per il Milan: Sassuolo primo vero esame per Amorim

Parte il tour de force per il Milan: Sassuolo primo vero esame per AmorimMilanNews.it
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Oggi alle 10:48News
di Lorenzo De Angelis
Inizia il tour de force del Milan, Amorim in questo periodo dovrà trovare continuità ed equilibrio

Da domani il Milan entra in un ciclo decisivo tra Serie A ed Europa League, con una partita ogni tre giorni fino alla sosta di novembre. Per Ruben Amorim sarà il primo vero banco di prova: servono continuità, equilibrio e capacità di coinvolgere tutta la rosa. 

Il tecnico portoghese sembra aver abbandonato ogni rigidità tattica, come già mostrato contro il Lecce, e potrebbe riproporre il 4-2-3-1. Contro il Sassuolo tornano disponibili Estupinan e Bartrsaghi, mentre a sinistra può trovare spazio dal primo minuto sulla trequarti Diego Moreira vista l'assenza di Saelemaekers. 