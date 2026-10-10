Cardinale ancora al fianco della squadra: domani sarà presente a Reggio Emilia

Gerry Cardinale sarà presente anche a Reggio Emilia per seguire da vicino il suo Milan

Gerry Cardinale sarà presente domani al Mapei Stadium per assistere dal vivo a Sassuolo-Milan. Per il numero uno di RedBird si tratterà della sesta presenza su sei partite di campionato disputate fin qui dalla sua squadra, un segnale evidente della volontà di seguire da vicino il percorso della squadra e il lavoro di Ruben Amorim.

Cardinale continua dunque a mostrare una presenza costante attorno al Milan, in una fase importante della stagione non solo in campo ma anche fuori, dato che il club porta avanti anche le valutazioni per individuare il nuovo Head of Football.