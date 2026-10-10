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MN - Cardinale è arrivato a Milanello: seguirà l'allenamento alle 11
MilanNews.it
Gerry Cardinale è arrivato a Milanello: assisterà all'allenamento della squadra alle 11
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Gerry Cardinale è arrivato da qualche minuto a Milanello. Il numero uno di RedBird assisterà da vicino all'allenamento della squadra in programma alle 11, confermando ancora una volta la propria presenza costante attorno a Ruben Amorim e calciatori.
Al centro sportivo, insieme al proprietario rossonero, anche l'amministratore delegato Massimo Calvelli insieme al resto del board rossonero che di solito lavora sul mercato.
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