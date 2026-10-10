News MN - Cardinale è arrivato a Milanello: seguirà l'allenamento alle 11

Gerry Cardinale è arrivato a Milanello: assisterà all'allenamento della squadra alle 11

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Gerry Cardinale è arrivato da qualche minuto a Milanello. Il numero uno di RedBird assisterà da vicino all'allenamento della squadra in programma alle 11, confermando ancora una volta la propria presenza costante attorno a Ruben Amorim e calciatori.

Al centro sportivo, insieme al proprietario rossonero, anche l'amministratore delegato Massimo Calvelli insieme al resto del board rossonero che di solito lavora sul mercato.