Scarlato: "Non mi convince la struttura difensiva del Milan che è una squadra imprevedibile"

Nel corso di 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Scarlato, allenatore ed ex calciatore del Napoli. L'ex giocatore partenopeo ha parlato della situazione della squadra di Conte e, inevitabilmente, ha toccato il big match tra Napoli e Milan in programma domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. Le sue parole, riportate da Tuttonapoli.net.

Battere i rossoneri, nonostante le loro difficoltà stagionali, rappresenta comunque un’impresa ostica?

"Sì, sarà una partita difficile perché il Milan ha un grande potenziale offensivo, anche se soffre un po' in difesa. Personalmente, non mi convince la loro struttura difensiva. Il Napoli può fare bene, ma, come dicevo prima, bisogna prima pensare a ciò che dobbiamo fare noi e poi valutare gli altri. Il Milan è una squadra imprevedibile, alterna ottime prestazioni ad altre meno brillanti, ma rimane molto pericoloso in attacco."