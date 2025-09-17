Scaroni: "A Milano faremo lo stadio più bello d'Europa"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così a Sky Sport sul tema stadio: "Non ho ancora letto la delibera, sono tante pagine ma è un passo avanti dei un percorso iniziato tanti anni fa e che è quasi arrivato alla fine. Abbiamo un obiettivo, faremo a Milano il più bello stadio di Europa perché Milano lo merita. Spenderemo un sacco di soldi, sarà un grande stadio che renderà orgogliosi tutti i milanesi".