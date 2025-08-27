Se non si rischia Leao a Lecce, non bisogna rischiarlo nemmeno con la Nazionale

vedi letture

Rafael Leao non giocherà contro il Lecce, venerdì sera alle 20.45 in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A. Il numero 10 rossonero salterà così la sua seconda gara consecutiva, dopo quella contro la neopromossa Cremonese che i suoi compagni hanno perso in casa per 2-1. Il portoghese ha rimediato un trauma elongativo del polpaccio destro, per fortuna senza che gli esami abbiano riscontrato una lesione, nel corso della gara di Coppa Italia contro il Bari, dopo che aveva appena segnato il gol del vantaggio, il primo della stagione rossonera.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI), dopo che Leao ha svolto due giornate di allenamento a parte, oggi a Milanello Allegri e il suo staff hanno fatto le ultime valutazioni che hanno portato alla decisione di non voler rischiare Rafa nella partita contro il Lecce, per evitargli eventuali ricadute o peggioramenti della situazione. L'appuntamento per il lusitano, dunque, è per la terza gara di campionato che si giocherà a San Siro contro il Bologna al rientro dalla sosta.

Già, la sosta. Un tema che, in questo caso specifico, non si può sottovalutare. Se sono state necessarie delle valutazioni da parte di Allegri e dello staff, vuol dire che c'era una minima possibilità che Leao potesse giocare a Lecce. Di conseguenza è molto probabile che anche il Portogallo lo consideri arruolabile per le prossime due partite di qualificazione ai Mondiali in programma in Armenia (6 settembre) e in Ungheria (9 settembre). Le convocazioni del CT Roberto Martinez saranno rese note il 29 agosto e ci si augura che il Milan come società faccia la voce grossa per far sì che Leao rimanga a Milanello a continuare il suo processo di recupero dall'infortunio. Sempre con il dovuto rispetto nei confronti del giocatore che vuole difendere i colori del suo paese.